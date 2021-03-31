Компанія SpaceX назвала імена членів екіпажу першої в світі повністю цивільної місії в космос Inspiration 4.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

30 березня назвали імена двох останніх членів екіпажу, яка складається з чотирьох осіб.

Крістофер Семброскі з Еверетта, штат Вашингтон, і доктор Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона, приєднаються до Гейлі Арсено і Джареда Ісаакмана. Команда полетить на космічному кораблі Dragon в кінці цього року.

Семброскі і Проктор представлять стовпи місії:

Лікар Проктор, 51-річна підприємиця, педагог, пілот і активна учасниця спільноти дослідників космосу, отримала своє місце в незалежному онлайн-бізнес-конкурсі, в якому взяли участь близько 200 осіб.

Проктор буде виконувати роль пілота місії.

Крістофер Семброскі, 41-річний співробітник авіакосмічної промисловості в Lockheed Martin і ветеран ВПС США. Він буде працювати в якості спеціаліста місії і буде допомагати управляти корисним навантаженням, науковими експериментами, зв’язком з центром управління польотом.