Про це повідомляється на сайті SpaceX.
30 березня назвали імена двох останніх членів екіпажу, яка складається з чотирьох осіб.
Крістофер Семброскі з Еверетта, штат Вашингтон, і доктор Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона, приєднаються до Гейлі Арсено і Джареда Ісаакмана. Команда полетить на космічному кораблі Dragon в кінці цього року.
Семброскі і Проктор представлять стовпи місії:
Лікар Проктор, 51-річна підприємиця, педагог, пілот і активна учасниця спільноти дослідників космосу, отримала своє місце в незалежному онлайн-бізнес-конкурсі, в якому взяли участь близько 200 осіб.
Проктор буде виконувати роль пілота місії.
Крістофер Семброскі, 41-річний співробітник авіакосмічної промисловості в Lockheed Martin і ветеран ВПС США. Він буде працювати в якості спеціаліста місії і буде допомагати управляти корисним навантаженням, науковими експериментами, зв’язком з центром управління польотом.
- Компанія Space X Ілона Маска висадить свої ракети Starship на поверхню Марсу задовго до 2030 року.