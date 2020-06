Про це повідомляє компанія SpaceX у Twitter.

“Орієнтовано у суботу 13 червня о 5:21 ми плануємо запустити 58 спутників Starlink та 3 апарати компанії Planet labs”, – йдеться у повідомленні.

Супутники відправлять на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Супутники масою 260 кг кожен будуть виведені на орбіту через 15 хвилин після запуску та піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Це буде вже дев’ятий запуск у рамках проекту Starlink. Наразі на орбіті знаходиться вже 480 інтернет-модулів.

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP

— SpaceX (@SpaceX) June 11, 2020