Компанія SpaceX вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування безпілотниками у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє Reuters з посилання на заяву президентки SpaceX Гвінн Шотвелл.

За її словами, Starlink від SpaceX, завдяки якому українська армія отримала доступ до інтернету для протистояння військам РФ, “ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї”.

“Однак українці використали його таким чином, який був ненавмисним і не був частиною жодної угоди”, – сказала Шотвелл.

Пізніше вона пояснила журналістам, що українські військові використовують Starlink для того, аби керувати безпілотниками і таким чином виявляти позиції росіян, наводити вогонь на противника та скидати бомби на відстані.

“Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити, і ми зробили”, – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink для керування дронами.

Водночас Шотвелл відмовилась повідомити, яких саме заходів вжила SpaceX.

Використання Starlink для керування безпілотниками виходить за межі угоди, яку SpaceX має з українським урядом, додала Шотвелл. Вона зазначила, що відповідно до угоди Starlink повинен використовуватись для гуманітарних цілей, таких як доступ до інтернету для лікарень, банків та родин постраждалих внаслідок російського вторгнення.

“Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально. Але нашим наміром ніколи не було, щоб вони використовували це у наступальних цілях”, — сказала вона.

SpaceX приватно відправила вантажівки з терміналами Starlink в Україну, що дало змогу ЗСУ спілкуватися, з’єднавши з майже 4000 супутниками, які SpaceX запустила на навколоземну орбіту.

Іноземні уряди, включаючи Сполучені Штати та Францію, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, які приватно фінансує SpaceX.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, хоча SpaceX протидіяла, посиливши програмне забезпечення служби, заявив Ілон Маск, виконавчий директор компанії.

Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.

На запитання, чи були ці збої пов’язані із намаганням SpaceX обмежити використання інтернету для ЗСУ Шотвелл відмовилась відповідати.

“Я не хочу відповідати на це питання, тому що я не впевнена, що знаю відповідь”, – сказала вона.