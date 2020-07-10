Американська компанія SpaceX 11 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це компанія повідомила у Twitter.

“Попередньо 11 липня о 10:54 EDT (17:54 за київським часом) відбудеться запуск ракети Falcon 9 з 57 супутниками Starlink та 2 космічними апаратами компанії BlackSky”.

Запуск мав відбутися 8 липня. Однак, через погодні умови старт відклали.

Варто зазначити, що два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі, їхня розрізнююча здатність близько одного метра.