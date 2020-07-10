Про це компанія повідомила у Twitter.
“Попередньо 11 липня о 10:54 EDT (17:54 за київським часом) відбудеться запуск ракети Falcon 9 з 57 супутниками Starlink та 2 космічними апаратами компанії BlackSky”.
Запуск мав відбутися 8 липня. Однак, через погодні умови старт відклали.
Варто зазначити, що два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі, їхня розрізнююча здатність близько одного метра.
- Нагадаємо, остання партія супутників Starlink була запущена 13 червня. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 538 космічних апаратів.