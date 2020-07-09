Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.
“Відмовляємося від сьогоднішньої місії через погодні умови. Буде оголошено нову дату запуску, як тільки вона буде узгоджена”, – йдеться в повідомленні.
Попередньо планувалося, що запуск відбудеться 8 липня. Однак, через погодні умови старт відклали.
Наразі в компанії узгоджують дату запуску десятої партії супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.
- Нагадаємо, остання партія супутників Starlink була запущена 13 червня. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 538 космічних апаратів.