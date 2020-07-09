Американська компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9, яка мала вивести на орбіту десяту партію супутників системи Starlink.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

“Відмовляємося від сьогоднішньої місії через погодні умови. Буде оголошено нову дату запуску, як тільки вона буде узгоджена”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо планувалося, що запуск відбудеться 8 липня. Однак, через погодні умови старт відклали.

Наразі в компанії узгоджують дату запуску десятої партії супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.