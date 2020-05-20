Про це повідомляє пресслужба компанії в Twitter.

Відкладаємо запуск місії Starlink через тропічну бурію. Запуск буде виконаний після старту місії Crew Demo2, йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент на земній орбіті знаходиться вже 420 інтернетсупутників Starlink. В теорії повномасштабна мережа таких супутників повинна забезпечити всю планету глобальним інтернетпокриттям.

Місія Crew Demo2 повинна доставити астронавтів Роберта Бенкена і Дагласа Харлі на Міжнародну космічну станцію 27 травня.

  • Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився виділити додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Фінансування отримає NASA.