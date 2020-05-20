Про це повідомляє прес–служба компанії в Twitter.

“Відкладаємо запуск місії Starlink через тропічну бурію. Запуск буде виконаний після старту місії Crew Demo–2“, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент на земній орбіті знаходиться вже 420 інтернет–супутників Starlink. В теорії повномасштабна мережа таких супутників повинна забезпечити всю планету глобальним інтернет–покриттям.

Місія Crew Demo–2 повинна доставити астронавтів Роберта Бенкена і Дагласа Харлі на Міжнародну космічну станцію 27 травня.