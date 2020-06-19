Про це повідомляє Space Coast Daily.
“SpaceX посунула запуск ракети Falcon 9 зі Starlink на 23 червня”, – йдеться у повідомленні.
Спочатку запуск планувався на 22 червня, однак пізніше його перенесли на один день.
Десятий запуск 60 супутників Starlink повинен відбутися 23 червня в 17:58 за часом Східного узбережжя США (24 червня в 1:58 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал.
- Нагадаємо, остання партія супутників Starlink була запущена 13 червня. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 538 космічних апаратів.