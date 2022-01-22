Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX виграла контракт із ВПС США на суму 102 мільйони доларів, щоб продемонструвати технології, які здатні швидко доставляти військовий вантаж або гуманітарну допомогу в будь-яку точку землі за допомогою важких ракет.

Про це повідомило американське видання HYPEBEAST.

Програма керується Дослідницькою лабораторією ВПС США (AFRL) і зосереджена на використанні великих комерційних ракет для глобальної логістики Міністерства оборони.

Доктор Грег Спанджерс, менеджер програми ракетних вантажів ВПС США, зазначив, що контракт, який є найбільшим досі укладеним на ракетні вантажі, формує партнерство між урядом і галуззю, щоб “точно визначити, чого може досягти ракета, коли вона використовується для транспортування вантажів”.

Контракт надасть AFRL доступ до “комерційних орбітальних запусків і розгінних посадок” SpaceX для збирання даних, а також надасть проєкти для швидкого завантаження та розвантаження вантажних відсіків. Спанджерс додав, що доставити важкі вантажі з орбіти раніше не намагалися.