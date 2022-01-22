Про це повідомило американське видання HYPEBEAST.
Програма керується Дослідницькою лабораторією ВПС США (AFRL) і зосереджена на використанні великих комерційних ракет для глобальної логістики Міністерства оборони.
Доктор Грег Спанджерс, менеджер програми ракетних вантажів ВПС США, зазначив, що контракт, який є найбільшим досі укладеним на ракетні вантажі, формує партнерство між урядом і галуззю, щоб “точно визначити, чого може досягти ракета, коли вона використовується для транспортування вантажів”.
Контракт надасть AFRL доступ до “комерційних орбітальних запусків і розгінних посадок” SpaceX для збирання даних, а також надасть проєкти для швидкого завантаження та розвантаження вантажних відсіків. Спанджерс додав, що доставити важкі вантажі з орбіти раніше не намагалися.
- Нагадаємо, що у Флориді в США 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.
- Також американська аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска залучила 337,4 мільйонів доларів на акціонерне фінансування.
- Відомо, що перші туристи на Міжнародну космічну станцію (МКС) за програмою американської компанії Axiom полетять на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року.