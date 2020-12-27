Відеотрансляція випробувань ведеться з космодрому в місті Бока Чика (штат Техас США).

SpaceX має намір значно прискорити свою програму розробки надважкого корабля, що повертається, – Starship в новому році. Зокрема, раніше в компанії зазначали, що будуть прагнути використовувати обидва стартові майданчики. Також через кілька місяців повинні початися випробування прискорювача Super Heavy.

Встановити прототип Starship мали ще 14 грудня, але через аварію терміни змістили. Тепер очікується, що запуск відбудеться в січні 2021 року.