Про це написав член міської ради Лос-Анджелеса Джо Бускаіно в своєму Twitter
Землю надали на території Лос-Анджелеса. Всього над проектом працюватимуть 130 осіб.
“Лос-Анджелес видасть SpaceX дозвіл на оренду 12,4 акрів (близько 5 га) землі в порту для будівництва кораблів Starship, ймовірно, призначених для Марсу. Проект надасть 130 робочих місць”, – сказано в повідомленні.
За оренду землі компанії доведеться платити 1,7 мільйона доларів на рік. За 20 років оренди доведеться викласти 52,8 мільйонів доларів.
Як відомо, космічні кораблі Starship призначені для багаторазових польотів на Марс і розраховані на 100 осіб.
Нагадаємо, Starship призначений для перевезення екіпажу і вантажу “на Місяць, Марс або куди-небудь ще в Сонячній системі” і приземляється назад на Землю перпендикулярно, а не горизонтально.
За один старт корабель зможе перевозити до ста людей і приймати на борт велику кількість вантажу, тож на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста.
Нагадаємо, що Маск раніше не раз заявляв про плани щодо колонізації Марсу. Перший політ запланований вже у 2025 році.
- Раніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що немає ознак існування інопланетного життя.