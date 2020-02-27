Американська компанія SpaceX отримала дозвіл і територію для довгострокової оренди, де планують реалізувати проект будівництва космічних кораблів Starship.

Про це написав член міської ради Лос-Анджелеса Джо Бускаіно в своєму Twitter

Землю надали на території Лос-Анджелеса. Всього над проектом працюватимуть 130 осіб.

“Лос-Анджелес видасть SpaceX дозвіл на оренду 12,4 акрів (близько 5 га) землі в порту для будівництва кораблів Starship, ймовірно, призначених для Марсу. Проект надасть 130 робочих місць”, – сказано в повідомленні.

За оренду землі компанії доведеться платити 1,7 мільйона доларів на рік. За 20 років оренди доведеться викласти 52,8 мільйонів доларів.

Як відомо, космічні кораблі Starship призначені для багаторазових польотів на Марс і розраховані на 100 осіб.

Нагадаємо, Starship призначений для перевезення екіпажу і вантажу “на Місяць, Марс або куди-небудь ще в Сонячній системі” і приземляється назад на Землю перпендикулярно, а не горизонтально.

За один старт корабель зможе перевозити до ста людей і приймати на борт велику кількість вантажу, тож на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста.

Нагадаємо, що Маск раніше не раз заявляв про плани щодо колонізації Марсу. Перший політ запланований вже у 2025 році.