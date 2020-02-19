Через два роки компанія SpaceX планує відкрити комерційні польоти в космос.

Про це повідомляє Space Adventures.

Для цього в SpaceX уклали контракт з компанією Space Adventures.

Планується, що першими в космос полетять четверо туристів. Вони вийдуть в космос на кораблі Crew Dragon, запущеного ракетою Falcon 9 компанії.

Вони будуть у вільному польоті на орбіті планети.

Старт комерційних місій заплановано на кінець 2021 – середину 2022 року.

Поки немає інформації про те, скільки буде коштувати така подорож.

“Ця історична місія стане черговим кроком на шляху до того, щоб зробити космічні польоти можливими для людей, які мріють про це. Ми раді працювати з командою Space Adventures над цією місією”, – заявив президент SpaceX Гвін Шотвелл.

Ерік Андерсон, голова Space Adventures, зазначив, що комерційні рейси в космос стануть особливим досвідом і унікальною можливістю для туристів злетіти на висоту в два рази вищу, ніж будь-який астронавт або член МКС коли-небудь.

Саме Space Adventures займається організацією польотів в космос, на МКС, навколо Місяця.