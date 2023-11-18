Перший ступінь ракетної системи (Super Heavy), як і планувалося, від’єднався від другого – космічного корабля (Ship 25), через 3 хвилини. Він мав приводнитися в Тихому океані, але ще за кілька секунд вибухнув у повітрі.

На 10 хвилині після старту компанія заявила про втрату зв’язку із Ship 25: припускають, що корабель вийшов із ладу.

SpaceX, попри це, вважає запуск вдалим. Нагадаємо, що в квітні Starship злетіла, але втратила керування і на 3 хвилині польоту її довелося підірвати.

Starship – найпотужніша ракета у світі, яка зможе виводити на орбіту Землі більш як 100-тонне навантаження і навіть відправляти людей на Місяць і Марс.