Про це повідомили на сторінці SpaceX.
“Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів”, – сказано в повідомленні.
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI
— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Варто зазначити, що тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).
Нагадаємо, місяцем раніше проходили випробування Starship SN5.
- 2 серпня американські астронавти успішно повернулися на Землю в капсулі SpaceX Dragon. Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди. Crew Dragon увійшов в атмосферу Землі, випустив парашути і приводнився в районі Пенсаколи в Мексиканській затоці. Після цього корабель і екіпаж підідбрало спеціальне рятувальне судно Go Navigator.