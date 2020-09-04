Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який будуть використовувати для польотів на Марс.

Про це повідомили на сторінці SpaceX.

“Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів”, – сказано в повідомленні.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Варто зазначити, що тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

Нагадаємо, місяцем раніше проходили випробування Starship SN5.