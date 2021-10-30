Про це повідомили на сайті NASA.
Запуск довелося перенести через штормове попередження в долині Огайо, неподалік від космодрому.
Нову дату, 3 листопада, обрали, оскільки синоптики прогнозують сприятливі умови для запуску з імовірністю 80%.
Очікується, що запуск відбудеться о 8:10 ранку за київським часом. Космічний корабель SpaceX Crew Dragon та ракету Falcon 9 запускатимуть зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у штаті Флорида.
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