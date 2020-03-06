SpaceX в кінці 2021 року відправить трьох туристів в 10-денну подорож на Міжнародну космічну станцію.

Про це пише The Verge.

Для подорожі планується використовувати пілотований корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9.

“Орбітальний вікенд” є частиною угоди, яку SpaceX підписав з стартапом Axiom Space, який буде управляти логістикою поїздки.

Космічні туристи проведуть два дні, подорожуючи по орбітальній космічній станції, і, як мінімум, вісім днів на борту.

Квитки коштуватимуть близько 55 мільйонів доларів, але одне місце вже заброньовано.

Зазначається, що цей політ став можливий завдяки прийнятому в минулому році NASA рішенням відкрити станцію для космічних туристів.