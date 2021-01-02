SpaceX уклала ще один контракт з міністерством оборони США на суму 150,4 мільйона доларів на місію щодо запуску 28 супутників Агентства космічного розвитку США. Проєкт стартує тільки в наступному році, що дасть обом сторонам достатньо часу для підготовки космічних технологій.

Про це повідомляє видання Tech Times.

Космічне агентство міністерства оборони США, Агентство космічного розвитку США (SDA), планує вивести свої супутники на орбіту Землі, які будуть виконувати функцію попередження про ракетні запуски.

Відзначається, що супутники принесуть користь розвідці країни, а також дадуть знання про світові ракетах.

SpaceX запустить ці супутники з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії.

Крім того, у SpaceX є контракт з урядом Сполучених Штатів на космічний політ, який повинен відбутися найближчим часом.