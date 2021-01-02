Про це повідомляє видання Tech Times.
Космічне агентство міністерства оборони США, Агентство космічного розвитку США (SDA), планує вивести свої супутники на орбіту Землі, які будуть виконувати функцію попередження про ракетні запуски.
Відзначається, що супутники принесуть користь розвідці країни, а також дадуть знання про світові ракетах.
SpaceX запустить ці супутники з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії.
Крім того, у SpaceX є контракт з урядом Сполучених Штатів на космічний політ, який повинен відбутися найближчим часом.
- Космічна компанія Ілона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship для польотів на Марс.