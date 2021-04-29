Трансляція велася на каналі компанії в YouTube.

Старт відбувся о 23:44 за часом Східного узбережжя США (6:44 за київським часом 29 квітня) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Приблизно через 1 годину 5 хвилин після старту ракети група супутників Starlink була виведена на орбіту. Перший ступінь ракети-носія успішно села на плавучу платформу Just Read the Instructions.

“Вивід супутників Starlink підтверджений”, – йдеться в повідомленні SpaceX.

Це 25-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1503 космічних апаратів.

  • Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX інжерера Ілона Маска розширила масштаби публічного бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів по всьому світу.