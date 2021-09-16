SpaceX вперше відправила на орбіту космотуристів: як це було

#Букви розповідають, як це було.

Запуск Crew Dragon на орбіту планети Земля в рамках місії Inspiration 4 транслювали на Youtube-каналі SpaceX.

Ракета-носій Falcon 9 з кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида 15 вересня о 20:02 за східним часом США (03:02 за Києвом).

Згодом Crew Dragon вийшов на орбіту висотою 585 км, що стало рекордом. Минулого разу космічний корабель досягав 575 км орбіти у 2009 році. Це був шаттл “Атлантіс”.

Корабель проведе на орбіті три дні, після чого приводнився в Атлантичному океані в районі Флориди.

Inspiration 4: екіпаж

Місія Inspiration 4 стала унікальною, оскільки члени її екіпажу – цивільні люди, що ніколи не були фахівцями у галузі космосу. До складу екіпажу увійшли четверо людей:

Джаред Айзекман (38 років) – американський мільярдер і філантроп, засновник і очільник компанії з обробки платежів Shift4 Payments. Здобув освіту у сфері авіації, пілотував реактивні літаки й заснував компанію з підготовки пілотів для ВПС США. До речі, Айзекман оплатив всі чотири місця на кораблі. Суму мільярдер не оприлюднив;

Гейлі Арсено (29 років) – дитяча лікарня, яка займається лікуванням і дослідженнями у сфері онкологічних захворювань. У дитинстві вона перенесла остеосаркому (злоякісну пухлину кістки) і лікувалася в шпиталі святого Юди. Вилікувавшись і отримавши освіту, вона повернулася туди працювати;

Кріс Семброскі (42 роки) – інженер з обробки даних в компанії Lockheed Martin і ветеран ВПС США, що служив в Іраку. Він став членом Inspiration 4 за підсумками лотереї для тих, хто зробив пожертву на адресу лікарні святого Юди. Подорож виграв його друг, але той не зміг полетіти й віддав своє місце йому.

Сіан Проктор (51 рік) – професорка геології. Її батько працював в NASA над космічною програмою “Аполлон”. У 2009 році вона стала однією з фіналісток конкурсу астронавтів для NASA, але відбір не пройшла. Проктор має ліцензію пілота і написала книгу “Їжа для Марса”. Вона отримала місце на Inspiration 4 за підсумками конкурсу для підприємців, яким пропонувалося створювати благодійні онлайн-магазини в інтересах лікарні святого Юди.

All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ — Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021

Айзекман зазначив, що він хотів зібрати 200 мільйонів доларів для лікарні святого Юди. Учасники місії планують дослідити вплив невагомості на людський організм.

Додамо, що місія вважається знаковою ще й тому, що Гейлі Арсено стала наймолодшою американкою, яка побувала в космосі, й першим космонавтом з протезом, а Сіан Проктор – першою темношкірою пілотесою космічного корабля.

SpaceX вже поділилася першими кадрами з орбіти.