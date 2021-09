SpaceX вперше відправила на орбіту космотуристів: як це було

#Букви розповідають, як це було.

Запуск Crew Dragon на орбіту планети Земля в рамках місії Inspiration 4 транслювали на Youtube-каналі SpaceX.

Ракета-носій Falcon 9 з кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида 15 вересня о 20:02 за східним часом США (03:02 за Києвом).

Згодом Crew Dragon вийшов на орбіту висотою 585 км, що стало рекордом. Минулого разу космічний корабель досягав 575 км орбіти у 2009 році. Це був шаттл “Атлантіс”.

Корабель проведе на орбіті три дні, після чого приводнився в Атлантичному океані в районі Флориди.

Місія Inspiration 4 стала унікальною, оскільки члени її екіпажу – цивільні люди, що ніколи не були фахівцями у галузі космосу. До складу екіпажу увійшли четверо людей:

