На Землю повернулася капсула SpaceX Crew Dragon з екіпажем. При цьому вперше з 1968 року NASA провела нічну посадку на воду.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Приземлення команди ознаменувало успішне завершення місії NASA, очолюваної приватною компанією SpaceX Ілона Маска, з доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

Півроку тому стартувала ракета SpaceX з чотирма астронавтами – троє з NASA, один з космічного агентства Японії.

У неділю та ж капсула під назвою Resilience успішно повернулася на Землю.

“Ми вітаємо вас знову на планеті Земля і дякуємо за політ SpaceX”, – сказав астронавтам Майкл Хейман, співробітник служби управління польотами SpaceX.

В останній раз астронавти NASA приводнилися в нічний час у 1968 році, коли три астронавти “Аполлона-8”, першими здійснили політ навколо Місяця, повернулися на Землю.

Що відбувалося під час польоту космонавтів додому?

Це довга подорож. Астронавти піднялися на борт Crew Dragon, і люк закрився о 18:26, але пройшло більше двох годин, перш ніж капсула від’єдналася. Весь цей час астронавти перевіряли, чи немає витоку повітря ні з капсули Resilience, ні з космічної станції. Resilience автономно відстикувався о 20:35, а потім виконав серію запусків двигуна.

SpaceX підтвердила, що запуск двигуна був завершений о 22:17. Капсула обертається навколо планети, поки не вирівнялася в правильному положенні, щоб впасти в Мексиканській затоці.

Незадовго до 2 години ночі, готуючись до повернення на Землю, Crew Dragon викинув те, що SpaceX називає “стовбуром космічного корабля” – циліндричний відсік під краплеподібною капсулою. Багажник згорить в атмосфері.

Через п’ять хвилин після від’єднання стовбура капсула запустила двигуни приблизно на 16 хвилин, щоб покинути орбіту.

Як тільки вона опустилася досить низько в атмосфері Землі, розкрилися парашути, щоб обережно опустити капсулу в море.

Що відчувають космонавти під час посадки на воду?

Протягом 1960-х і 1970-х років капсули NASA “Меркурій”, “Близнюки” та “Аполлон” приводнилися в океані, а всі радянські капсули завершили свої польоти на суші. Нинішні російські капсули “Союз” продовжують здійснювати наземні посадки, як і китайський астронавт, який несе капсули “Шеньчжоу”.

Повернення з невагомості до нормальних сил гравітації на Землі часто дезорієнтує космонавтів. Посадка на воду збільшує ймовірність морської хвороби. На випадок виникнення блювоти у астронавтів під рукою є спеціальні мішки.

Чому космонавти вночі приземлилися в океані?

Американські космічні кораблі не робили нічних посадок астронавтів на воду з часів “Аполлона-8”, повідомляє NASA.

Ця команда прибула до світанку 27 грудня 1968 року, приблизно в 1000 миль на північний захід від Гаваїв. На наступний день Times назвала це “точковим приводненням” і зазначила, що екіпаж залишався у своїй капсулі близько 90 хвилин, перш ніж їх виловила з Тихого океану вертолітна група з США.

Вільям Андерс, пілот місячного модуля місії, сказав по радіо, перебуваючи в капсулі: “Витягніть нас звідси, я не моряк на цьому човні”.

Стів Стіч, менеджер програми комерційних екіпажів NASA, сказав, що стабільна спокійна нічна погода на місці приводнення, достатній місячне світло і додаткові фактори роблять посадку в темряві більш вигідною.

“Коли ми зважили всі ці фактори, виявилося, що це найкращий час для повернення додому”, – сказав він.

Однією з переваг нічної посадки може бути менша кількість приватних човнів на воді. Це було проблемою у серпні, коли попередня капсула SpaceX приводнилася. Більше дюжини човнів – на одній з них майорів прапор кампанії Трампа – підійшли до обгорілої капсулі.

Це викликало стурбованість у NASA і SpaceX з приводу безпеки. За словами представників NASA, якби сталася аварія, приватні човни могли б завадити рятувальним роботам. Вони додали, що від капсули могли виходити отруйні пари.

Щоб запобігти такому перебігу подій, на цей раз берегова охорона створила 11,5-мильну зону безпеки навколо місця приводнення.

Чим небезпечне космічне сміття для космонавтів?

Як правило, ризик зіткнення космічного сміття з космічним кораблем, що прямує на космічну станцію або з неї, невеликий.

Але коли інша група астронавтів, Crew-2, стартувала минулого тижня в іншому Crew Dragon, вони трохи злякалися, коли центр управління польотом у штаб-квартирі SpaceX в Каліфорнії повідомив їм, що до них попрямував уламок. Вони знову одягнули скафандри і повернулися на свої місця на випадок, якщо в космічний корабель вдариться уламок, що може викликати розгерметизацію капсули.

Потім Центр управління польотом надав обнадійливу інформацію: подальший аналіз показав, що найближче наближення космічного сміття було не таким вже близьким.

На наступний день представник NASA сказав, що уламки пройшли на відстані 28 миль – зовсім не близько.

Потім Космічне командування Сполучених Штатів, що відстежує орбітальні уламки, повідомило більш загадкову новину: уламки, які нібито минув Crew Dragon, взагалі не існували.

Представник космічного командування заявила, що наразі проводиться перевірка, аби визначити причину помилкового попередження.

Хто такі космонавти?

На Землю повернуться троє американців і японець. Астронавти NASA Майкл Хопкінс, 52-року, 45-річний Віктор Гловер, 55-річна Шеннон Уокер і співробітник Японського агентства аерокосмічних досліджень 56-річний Соїті Ногуті. Вони працювали на Міжнародній космічній станції майже півроку.

Що астронавти робили на космічній станції?

На космічній станції стало трохи більше людей, ніж зазвичай, після того як в суботу, 24 квітня, пришвартувалася ще одна капсула SpaceX Crew Dragon, Endeavour. В результаті екіпаж станції склав 11 осіб, що є найбільшим числом астронавтів на борту з моменту припинення польотів космічних шатлів (рекорд за кількістю пасажирів на борту – 13).

Астронавти проводили наукові експерименти, а ще вирощували редис та інші овочі. Вони також виходили у відкритий космос, щоб встановити обладнання за межами космічної станції, а ще підготувати її для установки нових сонячних батарей.

Що відбувається після успішного приземлення?

Персонал SpaceX на невеликих човнах підійшов до капсулі, перевірив її цілісність і відсутність витоку токсичного палива і підняв парашути.

Потім більший рятувальний корабель витягнув капсулу з води. Далі відкрили люк.

Після медичного огляду космонавти вирушать на берег. Звідти вони полетять до Х’юстона. Капсула буде доставлена ​​на мис Канаверал, де її відремонтують для наступного польоту в космос.