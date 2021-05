Про це повідомляє видання The New York Times.

Приземлення команди ознаменувало успішне завершення місії NASA, очолюваної приватною компанією SpaceX Ілона Маска, з доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

Півроку тому стартувала ракета SpaceX з чотирма астронавтами – троє з NASA, один з космічного агентства Японії.

У неділю та ж капсула під назвою Resilience успішно повернулася на Землю.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT

— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021