SpaceX вперше відправляє астронавтів у космос: пряма трансляція

Американські астронавти вперше після майже дев'ятирічної перерви відправляться на Міжнародну космічну станцію на американському кораблі - Crew Dragon компанії SpaceX.

Про це повідомили на сайті NASA.

Сьогодні NASA і SpaceX відправлять в космос корабель Crew Dragon. На борту ракети-носія будуть двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Вони стануть першим з 2011 року екіпажем, який відправлять в політ з космодрому на території США. Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

Політ заплановано на 23:33 за київським часом. Ракета стартує з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Астронавт Роберт Бенкен призначений командиром загальних операцій місії. Він – астронавт з 2000 року. Це буде його третій політ в космос.

Дуглас Херлі – капітан космічного корабля. Він відповідає за запуск, посадку і відновлення. Для нього це також третій політ.