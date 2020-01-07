Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Тепер кількість космічних супутників, які компанія вивела на орбіту, становить 182.
Ракета-носій Falcon-9 з 60-а супутниками стартувала з мису Канаверал у Флориді.
SpaceX тепер керує найбільшою кількістю комерційних супутників на орбіті, ніж будь-яка інша компанія. За нею слідує Planet Labs, також з Каліфорнії, зі 150 супутниками, які роблять зображення поверхні Землі.
SpaceX має дозвіл від регулюючих органів на запуск до 12 000 платформ, але говорить про можливі 40 000, в залежності від того, як буде розвиватися проєкт.
До кінця місяця може відбутися ще два запуски ракет з супутниками.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI
— SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.
- Раніше компанія Ілона Маска SpaceX представила корабель Starship для польотів на Місяць і Марс.