Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 60 супутників своєї глобальної широкосмугового інтернет мережі Starlink.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Тепер кількість космічних супутників, які компанія вивела на орбіту, становить 182.

Ракета-носій Falcon-9 з 60-а супутниками стартувала з мису Канаверал у Флориді.

SpaceX тепер керує найбільшою кількістю комерційних супутників на орбіті, ніж будь-яка інша компанія. За нею слідує Planet Labs, також з Каліфорнії, зі 150 супутниками, які роблять зображення поверхні Землі.

SpaceX має дозвіл від регулюючих органів на запуск до 12 000 платформ, але говорить про можливі 40 000, в залежності від того, як буде розвиватися проєкт.

До кінця місяця може відбутися ще два запуски ракет з супутниками.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.