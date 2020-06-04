Про це йдеться у повідомленні компанії SpaceX.
Запуск відбувся зі стартового комплексу на мисі Канаверал 3 червня о 9:25 pm EDT (4 червня о 4:25 за Києвом).
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F
— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020
Нову групу супутників Starlink буде виведено на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.
Liftoff! pic.twitter.com/N0INm0pPAb
— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020
Ракета-носій Falcon 9 до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року та двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g
— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020
В SpaceX також заявили, що у цій місії запущено перший супутник Starlink з козирком, який розгортається, щоб запобігти потраплянню сонячного світла на відзеркалювальні поверхні апарата.
- Раніше повідомлялося, що ракета Falcon 9 повернулася на мис Канаверал.
- 30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.
- Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).