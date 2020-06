Про це йдеться у повідомленні компанії SpaceX.

Запуск відбувся зі стартового комплексу на мисі Канаверал 3 червня о 9:25 pm EDT (4 червня о 4:25 за Києвом).

Нову групу супутників Starlink буде виведено на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Ракета-носій Falcon 9 до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року та двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020