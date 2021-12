Про це повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Орбітальне угруповання SpaceX тепер охоплює 1942 космічні апарати вагою 290 кг кожен. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Приблизно через 15,5 хвилини після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

Це вже 34-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкт Starlink, та 18-го поточного року. Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня.

Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже 11-й раз, приблизно через дев’ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані в 645 км від стартового майданчика на базі Ванденберга.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX повинні виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися парашутами. Повторне використання обтічника дає змогу заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом – з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.