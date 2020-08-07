У п’ятницю, 7 серпня, SpaceX запустила чергову ракету-носій Falcon 9 з партією з 57 інтернет-супутников та двома допоміжними супутниками BlackSky.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Запуск відбувся зі стартового комплексу LC-39A на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) в 1:12 за часом Східного узбережжя США (о 8.12 за Києвом).

Крім інтернет-супутників, ракета також повинна вивести на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, призначені для мультиспектральної зйомки Землі. Їхня розрізнююча здатність близько одного метра.

Варто зазначити, що це вже десятий запуск в рамках проєкту Starlink, спочатку цей запуск планувався на 22 червня, але кілька разів переносився через різні причини.