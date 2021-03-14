Про це повідомляє SpaceX.
Це дев’ятий політ першої багаторазової ступені ракети Falcon 9.
Запуск здійснювався зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) в 6:01 за часом Східного узбережжя США (12:01 за київським часом).
Мета польоту – доставка 60 міні-супутників і поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Це 22-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1 263 космічних апаратів.
- Раніше повідомлялося, що заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX успішно вивела на орбіту Землі нову партію з 60 супутників, призначених для створення глобальної інтернет-мережі Starlink.