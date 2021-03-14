Сьогодні, 14 березня, компанія SpaceX інженера Ілона Маска відправила в космос черговий Falcon 9 з 60 супутниками Starlink.

Про це повідомляє SpaceX.

Це дев’ятий політ першої багаторазової ступені ракети Falcon 9.

Запуск здійснювався зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) в 6:01 за часом Східного узбережжя США (12:01 за київським часом).

Мета польоту – доставка 60 міні-супутників і поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це 22-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1 263 космічних апаратів.