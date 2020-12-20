Про це повідомляє видання Space.com.

Запуск був здійснений у суботу, 19 грудня, приблизно о 16:00 (за київським часом) з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді (штат Флорида, США).

Це 26-й успішний запуск ракети-носія SpaceX за останній рік, що є рекордом для компанії Ілона Маска.

Приблизно через 9 хвилин після старту перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику Space X-1 (LZ-1) на мисі Канаверал. Зазначений політ став п’ятим запуском для цього конкретного першого ступеня Falcon 9.

Спочатку запуск був запланований на четвер, однак густі хмари і проблема із другим ступенем ракети змусили компанію SpaceX відкласти його.

Місія із запуску секретного супутника називалася NROL-108. Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики супутника офіційно не повідомляється.

  • Раніше американська компанія SpaceX здійснила тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship. Він злетів на необхідну висоту, але вибухнув під час посадки.