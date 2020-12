Про це повідомляє видання Space.com.

Запуск був здійснений у суботу, 19 грудня, приблизно о 16:00 (за київським часом) з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді (штат Флорида, США).

Це 26-й успішний запуск ракети-носія SpaceX за останній рік, що є рекордом для компанії Ілона Маска.

Приблизно через 9 хвилин після старту перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику Space X-1 (LZ-1) на мисі Канаверал. Зазначений політ став п’ятим запуском для цього конкретного першого ступеня Falcon 9.

SpaceX successfully launched a spy satellite into orbit atop its reusable Falcon 9 rocket in the company’s final mission of 2020 pic.twitter.com/HwnCPMmv6q — Reuters (@Reuters) December 20, 2020

Спочатку запуск був запланований на четвер, однак густі хмари і проблема із другим ступенем ракети змусили компанію SpaceX відкласти його.

Місія із запуску секретного супутника називалася NROL-108. Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики супутника офіційно не повідомляється.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2020

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020