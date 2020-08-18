Відео опубліковано у Twitter-акаунті компанії.

Запуск здійснено о 10:31 за часом Східного узбережжя США (18:31 за київським часом) зі стартового комплексу LC-40 на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Deployment of 58 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/c8u2WqaD1J — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020

Крім інтернет-супутників, ракета також мала вивести на орбіту три супутники для спостереження за поверхнею Землі від Planet Labs.

Як відомо, у перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч таких супутників для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.