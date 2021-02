Трансляція запуску здійснювалася на YouTube-каналі SpaceX.

Запуск у космос 18-ї партії супутників відбувся в четвер, 4 лютого, о 1:19 за північноамериканським східним часом (8:19 за Києвом).

Старт ракети-носія Falcon 9 відбувся з майданчика SLC-40 на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Перший ступінь цієї ракети-носія раніше використовувався вже чотири рази: в двох місіях Starlink, у місіях із запуску супутника для збройних сил США і з виведення на орбіту турецького супутника Turksat-5A.

Під час сьогоднішнього запуску, через приблизно 8,5 хвилин після старту, перша багаторазова ступінь ракети-носія здійснила керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу “Of Course I Still Love You”, яка знаходиться в Атлантичному океані.

Наразі на орбіту виведені вже понад 1000 супутників для створення мережі Starlink.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H

— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021