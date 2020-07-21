Про це повідомляється на сайті компанії.
Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал, в американському штаті Флорида. Запуск відбувся в 00:30 за київським часом.
Ступінь ракети Falcon 9 зробила керовану посадку на плавучій платформі Just Read the Instructions в Атлантичному океані вже через 8,5 хвилин після старту.
Раніше її використовували для запуску корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).
- 30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.
- Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).
- Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, розповіли, чим займалися перший тиждень.