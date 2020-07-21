Про це повідомляється на сайті компанії.

Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал, в американському штаті Флорида. Запуск відбувся в 00:30 за київським часом.

Ступінь ракети Falcon 9 зробила керовану посадку на плавучій платформі Just Read the Instructions в Атлантичному океані вже через 8,5 хвилин після старту.

Раніше її використовували для запуску корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).

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