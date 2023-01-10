Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX сьогодні, 10 січня запустила свою ракету Falcon 9 разом з 40 супутниками комунікаційної компанії OneWeb, попри те, що вона є її конкурентом.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.

Запуск здійснили 10 січня о 06:50 за Києвом із мису Канаверал у Флориді. Це перший раз, коли багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі.

Згодом у SpaceX підтвердили, що розпочато розгортання супутників.

ДОВІДКА. OneWeb компанія, що збирає мережу з 648 супутників, які надаватимуть інтернет-послуги клієнтам по всьому світу. У такий спосіб, вже запущено 502 супутники. Варто зауважити, що переважно це здійснювали за допомогою російських ракет “Союз”. Вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія OneWeb підписала угоди про запуски із SpaceX.