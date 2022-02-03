У Каліфорнії з бази космічних сих Сполучених Штатів Америки стартувала двоступенева ракета Falcon 9 із супутником-шпигуном NROL-87, який належить Національному розвідувальному управлінню.

Про це повідомляє портал про космос та астрономію Space.

NROL-87 став першим супутником Національного розвідувального управління, який запустили у 2022 році. Контракт між компанією SpaceX та відомством було підписано ще два роки тому. Однак це перший раз, коли розвідувальне управління скористалося послугами щодо космічних запусків.

Інформація про роботу супутника-шпигуна є засекреченою. Наразі невідомо, які саме завдання він виконуватиме на орбіті.

Після того, як перший ступінь успішно повернувся на Землю, приземлившись у відповідній зоні, компанія SpaceX припинила вебтрансляцію запуску на прохання відомства.

Сьогоднішній запуск — п’ятий для SpaceX цьогоріч та 143-й загалом.