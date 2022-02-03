Про це повідомляє портал про космос та астрономію Space.
NROL-87 став першим супутником Національного розвідувального управління, який запустили у 2022 році. Контракт між компанією SpaceX та відомством було підписано ще два роки тому. Однак це перший раз, коли розвідувальне управління скористалося послугами щодо космічних запусків.
Інформація про роботу супутника-шпигуна є засекреченою. Наразі невідомо, які саме завдання він виконуватиме на орбіті.
Після того, як перший ступінь успішно повернувся на Землю, приземлившись у відповідній зоні, компанія SpaceX припинила вебтрансляцію запуску на прохання відомства.
Сьогоднішній запуск — п’ятий для SpaceX цьогоріч та 143-й загалом.
- Також американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX виграла контракт із ВПС США на суму 102 мільйони доларів, щоб продемонструвати технології, які здатні швидко доставляти військовий вантаж або гуманітарну допомогу в будь-яку точку землі за допомогою важких ракет.
- Раніше 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.
- Нагадаємо, що SpaceX мільярдера Ілона Маска залучила 337,4 мільйонів доларів на акціонерне фінансування.