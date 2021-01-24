Відео запуску ракети-носія транслювалося в YouTube.
Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.
Загальна маса супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH
— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG
— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV
— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.
Спочатку запуск ракети був запланований на 23 січня. Але в суботу його скасували через погані погодні умови.
- Раніше американська компанія SpaceX здійснила тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship. Він злетів на необхідну висоту, але вибухнув під час посадки.