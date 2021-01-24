Відео запуску ракети-носія транслювалося в YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

Загальна маса супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.

Спочатку запуск ракети був запланований на 23 січня. Але в суботу його скасували через погані погодні умови.

  • Раніше американська компанія SpaceX здійснила тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship. Він злетів на необхідну висоту, але вибухнув під час посадки.