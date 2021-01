Відео запуску ракети-носія транслювалося в YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

Загальна маса супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021