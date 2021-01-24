Американська компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників.

Відео запуску ракети-носія транслювалося в YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

Загальна маса супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.

Спочатку запуск ракети був запланований на 23 січня. Але в суботу його скасували через погані погодні умови.