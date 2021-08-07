Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Два сегмента транспортного засобу – розгінний блок під назвою Starship і ракета-носій під назвою Super Heavy – були з’єднані разом в дослідницькому центрі Starbase в Бока-Чіка.

Ракета SpaceX висотою близько 120 м затьмарює будь-яку попередню систему запуску. Коли вона злетить, вона буде виробляти приблизно вдвічі більшу тягу, ніж транспортні засоби, які відправляли людей на Місяць.

Ракета-носій відправить Зореліт в космос для одноразового обходу Землі, який закінчиться приземленням в водах Гавайських островів в Тихому океані.