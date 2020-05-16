Про це свідчать дані Світового центру даних “Геоінформатика та сталий розвиток” при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Прогноз обчислено на прикладі часового відрізка з 6 по 20 травня. Вчені вирахували, що в добу інформуватимуть про 400 – 550 випадків зараження коронавірусом.
Згідно з моделюванням, такий розвиток процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої, ймовірно, настане пік пандемії.
“Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад”, – сказано в прогнозі.
Спад — це означає, що щодня кількість людей, які видужали стійко зростатиме в порівнянні з кількістю щодня інфікованих.
Прогноз розробили окремо для країни й окремо для столиці, міста Києва.
Поки що позитивна динаміка щодо кількості видужалих від COVID-19 була лише 14 травня. Саме наприкінці травня така динаміка повинна стати статично позитивною.
У резюме пояснюється, що “результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих COVID-19 в Україні та м.Києві на 16.05.20 – 20.05.20 отримані з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму “наскрізного вікна” з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі – 12″.
При цьому середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на 15-денному відрізку часу не перевищує 2,2%.
- 7 травня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає широкомасштабне тестування населення на коронавірус COVID-19, а також посилення фінансового захисту медиків.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначав, що люди без симптомів коронавірусу, а також ті, хто не контактував із хворими на COVID-19, не зможуть пройти безкоштовне тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
- В Україні за 14 травня зробили майже 9 тисяч ПЛР-тестувань на коронавірус COVID-19, це найбільше з початку епідемії.