Спад епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться в третій декаді травня. На той час в країні буде близько 20 тисяч хворих.

Про це свідчать дані Світового центру даних “Геоінформатика та сталий розвиток” при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прогноз обчислено на прикладі часового відрізка з 6 по 20 травня. Вчені вирахували, що в добу інформуватимуть про 400 – 550 випадків зараження коронавірусом.

Згідно з моделюванням, такий розвиток процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої, ймовірно, настане пік пандемії.

“Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад”, – сказано в прогнозі.

Спад — це означає, що щодня кількість людей, які видужали стійко зростатиме в порівнянні з кількістю щодня інфікованих.

Прогноз розробили окремо для країни й окремо для столиці, міста Києва.

Поки що позитивна динаміка щодо кількості видужалих від COVID-19 була лише 14 травня. Саме наприкінці травня така динаміка повинна стати статично позитивною.

У резюме пояснюється, що “результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих COVID-19 в Україні та м.Києві на 16.05.20 – 20.05.20 отримані з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму “наскрізного вікна” з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі – 12″.

При цьому середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на 15-денному відрізку часу не перевищує 2,2%.