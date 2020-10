Про це повідомляє агентство Yonhap.

Так, Лі Гон Хі залишив своїм спадкоємцям – вдові і трьом дітям – сину Лі Чже Ену і двом дочкам Лі Буджін і Лі Со Хен – активів на 15,6 мільярдів доларів.

Через податок на спадок більше половини цієї суми їм доведеться заплатити державі.

Главі Samsung, зокрема, належали 4,18% акцій флагманської компанії Samsung Electronics Co., а також 0,08% їхніх привілейованих акцій. Він володів 29,76% акцій Samsung Life Insurance Co., 2,88% акцій Samsung C & T Corp. і 0,01% Samsung SDS Co.

Таким чином, його спадок становить 18 трлн вон (близько 15,6 мільярдів доларів).

За інформацією агентства, тільки за акції спадкоємці повинні будуть заплатити 10 трильйонів вон (8,87 мільярдів доларів).

Експерти вважають, що сім’я Лі Гон Хі, можливо, захоче виплатити цю суму за кілька років – законодавство Південної Кореї це дозволяє.