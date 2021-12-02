Про це пише модне видання Hypebeast.

Вірджил Абло часто співпрацював з автомобільними компаніями. Тому й не дивно, що незадовго до смерті у нього ще був проєкт із Mercedes-Benz по переосмисленню одного з їх провідних автомобілів G-класу. Тепер, враховуючи побажання родини Абло, Mercedes-Benz з гордістю представляє наступний автомобіль дизайнера: Project MAYBACH.

Проєкт MAYBACH, описаний як “спільний електричний шоу-кар, створено для того, щоб надихнути наступне покоління та назавжди поставити під сумнів статус-кво”. Він продовжує філософію Абло та Mercedes-Benz про переосмислення розкоші.

Проєкт було створено у тандемі з Горденом Вагенером, головним дизайнером Mercedes-Benz, якого також залучили до спільної розробки вищезгаданого G-класу, і разом ці два авангарди розробили щось таке, що не схоже ні на що, коли-небудь створене компанією.

Як зазначає Mercedes-Benz: “Сила роботи Абло не лише в дизайні продукту, але й у дослідницькому діалозі, який розпалила його робота. Шоу-кар Project MAYBACH був натхненний дослідженням природи в унікальному розкішному контексті. Команда Mercedes-Benz дякує Вірджилу Абло за стимул щодня пізнавати силу міжгалузевого діалогу, щоб уявити краще, більше інклюзивне майбутнє”.