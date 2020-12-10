У Міністерстві охорони здоров'я України очікують спалах коронавірусу COVID-19 після новорічних свят. Це стало однією з причин введення жорсткого карантину (локдауну) з 8 січня.

Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що локдаун запроваджується на період з 8 по 24 січня 2021 року.

Степанов також перерахував причини, через які було ухвалено рішення про його впровадження.

За словами міністра, незважаючи на те, що сьогодні “ситуація якось стабілізувалася” і завдяки карантинним обмеженням вдалося “збити ураганну хвилю поширення хвороби”, добова кількість хворих все ще “досить велика”.

У МОЗ прогнозують “збільшення кількості хворих” (посилаючись на “математичне моделювання”).

Степанов уточнив, що також очікується спалах після новорічних свят.

“Крім того, проведення новорічних свят – ми розуміємо, що вони також дадуть певний спалах і збільшення кількості хворих”, – наголосив він.

Степанов нагадав, що з кінця січня розпочнеться “сезонне зростання кількості хворих на грип”, яке “відбувається щороку”, що створить “додаткове серйозне навантаження на медичну систему”.

“Всі ці чинники привели нас до того, щоб з 8 по 24 січня ввести додаткові посилені карантинні заходи”, – заявив міністр.

(На відео – з 4:50)