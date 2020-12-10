Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
Він нагадав, що локдаун запроваджується на період з 8 по 24 січня 2021 року.
Степанов також перерахував причини, через які було ухвалено рішення про його впровадження.
За словами міністра, незважаючи на те, що сьогодні “ситуація якось стабілізувалася” і завдяки карантинним обмеженням вдалося “збити ураганну хвилю поширення хвороби”, добова кількість хворих все ще “досить велика”.
У МОЗ прогнозують “збільшення кількості хворих” (посилаючись на “математичне моделювання”).
Степанов уточнив, що також очікується спалах після новорічних свят.
“Крім того, проведення новорічних свят – ми розуміємо, що вони також дадуть певний спалах і збільшення кількості хворих”, – наголосив він.
Степанов нагадав, що з кінця січня розпочнеться “сезонне зростання кількості хворих на грип”, яке “відбувається щороку”, що створить “додаткове серйозне навантаження на медичну систему”.
“Всі ці чинники привели нас до того, щоб з 8 по 24 січня ввести додаткові посилені карантинні заходи”, – заявив міністр.
(На відео – з 4:50)
- У середу, 9 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.
- Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу до кінця зими. Також подовжено дію режиму надзвичайної ситуації.