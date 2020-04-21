Про це сьогодні на брифінгу заявив виконуючий обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
“Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він знаходиться в приватній власності. За попередніми даними, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців наразі з’ясовують правоохоронці та місцева влада”, – сказав він.
Володін наголосив, що наразі у гуртожитку виявлено 37 хворих, серед яких є діти. Крім того, є двоє померлих. За його словами, зараз медики роблять ПЛР-тести всім мешканцям гуртожитку.
В.о. голови КОДА додав, що у гуртожитку запровадили особливий режим пересування. Доставку продуктів, ліків і предмети першої необхідності людям повинна забезпечити місцева влада.
Он-лайн брифінг тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубликовано Київська обласна державна адміністрація Вторник, 21 апреля 2020 г.
При цьому, за даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 21 квітня 2020 року офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 23 нових випадки коронавірусної хвороби.
- В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19. Станом на сьогоднішній ранок вона перевищила позначку в 6 тисяч.