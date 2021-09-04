Дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) свідчать, що спалах коронавірусу штаму Delta збільшив кількість ушпиталень дітей, що захворіли на COVID-19 влітку.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

У CDC провели два дослідження, результати яких свідчать про те, що за літо значно збільшилася кількість дитячих госпіталізацій внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пов’язано із поширенням штаму Delta.

Перше дослідження було проведено в період з кінця червня до початку серпня. За цей час кількість ушпиталень дітей та підлітків хворих на коронавірус зросла вп’ятеро, хоча все ще нижча, ніж в січні.

При цьому, кількість госпіталізацій серед невакцинованих підлітків була значно більшою — приблизно в 10 разів в порівнянні з підлітками, яким було зроблено щеплення. Кількість дитячих госпіталізацій у штатах з низьким рівнем вакцинації населення вчетверо більше.

Такі результати свідчать про те, що збільшення ушпиталення дітей та підлітків, хворих на коронавірус, може бути пов’язано з високим рівнем передавання штаму Delta.

Це дослідження провели у 49 лікарнях в різних американських штатах.

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У серпні, коли кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta різко зросла, рівень захворюваності серед дітей зріс в порівнянні з червнем до 16,2 випадку на 100 тисяч осіб віком до 4 років (в червні – 1,7), 28,5 випадку на 100 тисяч осіб серед дітей віком від 5 до 11 років (в червні – 1,9), 32,7 випадку на 1-00 тисяч осіб серед підлітків віком від 12 до 17 років (в червні – 2,9).

При цьому, кількість дітей, хворих на коронавірус, віком до 17 років у відділеннях інтенсивної терапії була від 10% до 25%.

Друге дослідження зібрало дані щодо дитячої госпіталізації внаслідок зараження коронавірусом у 99 округах в 44 штатах.

У період пандемії, з 1 березня 2020 року по 14 серпня 2021 року на 100 тисяч дітей було 49,7 ушпиталення через коронавірус. Показники почали зростати в липні. За тиждень в середині серпня на кожні 100 тисяч дітей було по 1,4 госпіталізації через зараження коронавірусом. Наприкінці червня це було 0,3 випадку на таку ж кількість дітей.

Негативна динаміка серед дітей до 4 років. За другий тиждень серпня було 1,9 госпіталізації на 100 тисяч дітей у цій віковій групі. Це майже в 10 разів більше, ніж наприкінці червня.