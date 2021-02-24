Covid-19 Україна

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Спалах у західних областях. В Україні починають досліджувати штами коронавірусу

В Україні починають досліджувати зразки коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19. Дослідження українських зразків у Німеччині поки що не знайшло нових штамів в Україні.

Середа, 24 лютого 2021, 12:33

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі, передає кореспондент #Букв.

“Ми в Україні починаємо секвенування івано-франківських штамів. Нас непокоїть ситуація з підйомом захворюваності в цій області, ми вирішили дослідити, який геном у природі цього коронавірусу, можливо, там який новий штам. Ми розраховуємо, що до кінця наступного тижня чи через тиждень будемо мати результати”, – розповів він.

Нагадаємо, дотепер в Україні не проводилося секвенування штамів коронавірусу, зразки відправлялися за кордон. За словами Романа Родини, перші дослідження не знайшли в українських зразках нових штамів коронавірусу.

“Вчора ми отримали результати частини зразків які відправили в клініку “Шаріте” (Німеччина) на секвенування. Усього було 200 зразків з України, є результати щодо 48, там не було знайдено ні британського, ні південно-африканського, ні бразильського штамів. Секвенування решти зразків триває”, – повідомив гендиректор ЦГЗ.

  • Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.
  • Раніше повідомлялося, що виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу COVID-19 В.1.1.7 набув однієї з ключових мутацій в остеподібному білку, яка вже є у “південноафриканського” штаму
Теги: західні області, Івано-Франківська область, Коронавірус, новий штам

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