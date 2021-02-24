Спалах у західних областях. В Україні починають досліджувати штами коронавірусу

В Україні починають досліджувати зразки коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19. Дослідження українських зразків у Німеччині поки що не знайшло нових штамів в Україні.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі, передає кореспондент #Букв.

“Ми в Україні починаємо секвенування івано-франківських штамів. Нас непокоїть ситуація з підйомом захворюваності в цій області, ми вирішили дослідити, який геном у природі цього коронавірусу, можливо, там який новий штам. Ми розраховуємо, що до кінця наступного тижня чи через тиждень будемо мати результати”, – розповів він.

Нагадаємо, дотепер в Україні не проводилося секвенування штамів коронавірусу, зразки відправлялися за кордон. За словами Романа Родини, перші дослідження не знайшли в українських зразках нових штамів коронавірусу.

“Вчора ми отримали результати частини зразків які відправили в клініку “Шаріте” (Німеччина) на секвенування. Усього було 200 зразків з України, є результати щодо 48, там не було знайдено ні британського, ні південно-африканського, ні бразильського штамів. Секвенування решти зразків триває”, – повідомив гендиректор ЦГЗ.

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.