Про це повідомив головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, інформує Суспільне.

За його словами, за останню добу зафіксували ще у сім випадків зараження COVID-19. Серед них шестеро дітей та один вожатий. Зараз вони в медико-санітарній частині дитячого табору під наглядом лікарів.

Вісьмох дітей ушпиталили до дитячої міської клінічної лікарні № 3. Однак медики наразі відмовились коментувати їхній стан.

Гончаров наголосив, що невідомо, у скількох хворих штам коронавірусу Delta, оскільки біоматеріали хворих відправили до київської лабораторії лише 18 серпня. Результати стануть відомі за три-п’ять днів.

“Коли ми отримаємо тести на Delta, ми побачимо реальні дані про циркуляцію цього штаму на території України. Зараз він вже реєструється по всій країні: десь менше, десь більше. На цьому акцентувати не варто, тому що це більш важлива інформація для нас, епідеміологів, оскільки ми маємо розуміти швидкість його розповсюдження або інфекційності”, – додав санлікар.