Спалах, що 19 квітня бачили над Києвом та областю, ймовірно, повʼязаний із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що о 21:57 19 квітня на території України зареєстрували “високоенергетичну акустичну подію”.

Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

Тому, припускається, що подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, що ввечері 19 квітня у Києві очевидці заявили про яскравий спалах у небі, згодом оголосили повітряну тривогу. Спочатку вважалося, що явище могло бути спричинене падінням на Землю супутника NASA.

Втім, у NASA таку інформацію спростували.