Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.
Зазначається, що о 21:57 19 квітня на території України зареєстрували “високоенергетичну акустичну подію”.
Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.
Тому, припускається, що подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, що ввечері 19 квітня у Києві очевидці заявили про яскравий спалах у небі, згодом оголосили повітряну тривогу. Спочатку вважалося, що явище могло бути спричинене падінням на Землю супутника NASA.
Втім, у NASA таку інформацію спростували.
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