Спалах над Києвом спричинений падінням на Землю космічного супутника NASA – КМВА

Ввечері 19 квітня у Києві очевидці заявили про яскравий спалах у небі, згодом оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо, що явище спричинене падінням на Землю супутника NASA.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

19 квітня близько 22:00 години у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. Так, за попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога”, – пояснив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також додав, що ППО не працювала.

Раніше користувачі соцмереж зауважили, що чули вибухи та помітили спалах у небі над столицею. Дехто оприлюднив відео.

Шановні читачі, оскільки ті, хто знають, що це було – все одно не скажуть, то пропонуємо зіграти «в експерта». Правила прості – найбільш переконливо та безапеляційно сказати, що це було. pic.twitter.com/68AsVGe0Vt — Букви (@Bykvu) April 19, 2023

Хоча нардеп Олексій Гончаренко також підтвердив інформацію киян, проте зауважив, що був сильний спалах світла, тоді як вибухів чутно не було.

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що у небі виявили повітряну ціль. Запевнили, що сили ППО напоготові.

Зауважимо, на сайті NASA повідомляли, що на Землю найближчими днями впаде супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року. Зазначалося, що супутник увійде в атмосферу Землі 19 квітня о 21:30 за східним часом (20 квітня о 05:30 за Києвом). Можливу похибку вказували у 16 годин.