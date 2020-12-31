Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech ще до її офіційної реєстрації, оскільки це “дійсно надійна вакцина від досвідченої компанії”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

“Вона (компанія Sinovac Biotech, – ред.) виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів”, – зазначив президент.

Він заявив, що попереднє замовлення вакцини ще до її реєстрації – це звичайна практика, якою користуються інші країни.

За словами Зеленського, розробка цієї вакцини “не була заполітизованим завданням”. Це просто “надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди”.

Зеленський розповів, що Україна уклала контракт із компанією на постачання вакцини ще до офіційної реєстрації, оскільки чимало країн стоять у черзі, а держава повинна забезпечити громадян якісною вакциною якомога швидше. Однак вакцина надійде в Україну тільки після реєстрації та доведення ефективності.

“Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній із країн Європи або в Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодних сумнівів. Це ще один факт. Тому, цілком реально отримати вакцину вже цієї зими”, – додав президент.

Україна домовилася про закупівлю 1,9 мільйона доз від Sinovac, а також до 8 мільйонів доз безкоштовної вакцини через глобальний механізм COVAX. Влада працює над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Паралельно проводять переговори з іншими виробниками.

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я через своє підприємство “Медичні закупівлі України”, яке було визначено як оператор із закупівлі вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.