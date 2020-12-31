Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці.
“Вона (компанія Sinovac Biotech, – ред.) виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів”, – зазначив президент.
Він заявив, що попереднє замовлення вакцини ще до її реєстрації – це звичайна практика, якою користуються інші країни.
За словами Зеленського, розробка цієї вакцини “не була заполітизованим завданням”. Це просто “надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди”.
Зеленський розповів, що Україна уклала контракт із компанією на постачання вакцини ще до офіційної реєстрації, оскільки чимало країн стоять у черзі, а держава повинна забезпечити громадян якісною вакциною якомога швидше. Однак вакцина надійде в Україну тільки після реєстрації та доведення ефективності.
“Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній із країн Європи або в Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодних сумнівів. Це ще один факт. Тому, цілком реально отримати вакцину вже цієї зими”, – додав президент.
Україна домовилася про закупівлю 1,9 мільйона доз від Sinovac, а також до 8 мільйонів доз безкоштовної вакцини через глобальний механізм COVAX. Влада працює над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Паралельно проводять переговори з іншими виробниками.
Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я через своє підприємство “Медичні закупівлі України”, яке було визначено як оператор із закупівлі вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що Україна зможе отримати в рамках глобальної програми вакцинації COVAX вакцини від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США).
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
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