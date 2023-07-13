Перш за все – ми отримали чергову порцію брехні, але тепер від команди Спартака Суботи. Після мого поста 24 травня, який поширився в багатьох медіа, один із членів команди Спартака Суботи пообіцяв мені, що заявку на реєстрацію ТМ знімуть, але до сих пір цього не було зроблено.

Саме тому я за підтримки адвоката (юриста) Костянтина Зерова перш за все отримав документальне підтвердження мого авторського права на логотип та подали заяву-заперечення щодо реєстрації торговельної марки.

Історія конфлікту

24 травня я дізнався, що мій логотип хочуть зареєструвати в якості торговельної марки без мого відома. Я відразу написав пост в своєму Telegram каналі та інших соцмережах, в якому висловив своє незадоволення і незгоду.

В цей же день зі мною зв’язалась особа, яка представилась представником команди Спартака Суботи, і хотіла викупити логотип або ж владнати конфлікт мирним чином. Я обрав владнання конфлікту мирним чином, яке передбачає відмову від використання логотипу та зняття заявки із реєстрації ТМ. Через 5 хвилин я отримав повідомлення стосовно того, що логотип знімається з реєстрації: “Лого уже снимаем с регистрации, всё сделали:) Спасибо за разговор, ну и буду признателен если вдруг где-то напишешь, что этот вопрос решён и всё гуд”. Як виявиться пізніше – це була брехня.

Знаючи специфічність Спартака Суботи я вирішив отримати документальне підтвердження реєстрації авторського права на твір. Під моїм постом в Facebook я отримав багато коментарів стосовно допомоги, тому вирішив не відмовлятися, щоб довести діло до кінця. Костянтин Зеров допоміг мені отримати документальне підтвердження і уже 26 червня документи були у мене на руках.

Далі ми очікували зняття заявки m202305687 ще певний час, але цього не відбувалося. Ми перевірили список вхідних документів щодо цієї заявки і виявилось, що ніхто ніколи не подавав документів щодо відкликання заявки з реєстрації ТМ.

27 червня завдяки Костянтину ми подали заперечення щодо реєстрації ТМ задля того, аби не допустити неправомірного використання мого логотипу для реєстрації ТМ.

На даний час, 12 липня, ситуація незмінна – заяви на відкликання так і не було подано.

Логіка дій команди Спартака Суботи не піддається осмисленню

За інформацією УКРНОІВІ орієнтовний час опрацювання відкликання заявки займає близько місяця в середньому, але згідно документообігу стосовно цієї справи жодної заявки про відкликання не було, отже вважаю, що команда Спартака Суботи спеціально ввела мене в оману, ймовірно, з надією на те, що я забуду за цю ситуацію і припиню боротьбу. В такому випадку через рік-півтора Спартак Субота міг би використовувати мій логотип і надалі для свого проєкту вже в якості торговельної марки.

На даний час логотип не використовується у відео, але там немає нового логотипу. Пройшло уже доволі багато часу, а ролики, які раніше мали логотип, зараз виходять без нього; нового логотипу так і не створено. Ймовірно, команда проєкту вирішила не змінювати логотип, а просто тимчасово прибрати його на рік, щоб потім вільно використовувати надалі.

Подальші дії

Відтепер я припиняю будь-яку пряму комунікацію з членами команди цього проєкту, тому що не хочу бути ще раз обманутим. Крім цього я направлю офіційну заяву щодо необхідності видалення мого логотипу з усіх старих відео.

Ми будемо очікувати рішення УКРНОІВІ стосовно нашого заперечення і перемога буде за нами.





