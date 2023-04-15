Спартак Суббота, донедавна співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія", який називав себе психологом, психотерапевтом та лікарем-психіатром, після хвилі критики опублікував свідоцтво про народження. У такий спосіб, він намагався підтвердити, що ім'я Спартак було дано йому від народження. Раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Зараз у мережі підозрюють Субботу у фальсифікації документа.

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на відповідний допис Спартака у своєму Telegram-каналі.

За його словами, “проти нього була спрямована хвиля дезінформації”. Втім, крок за кроком він руйнуватиме “закиди нападників”, а скоро на розслідувачів очікуватиме “наступний хід”.

“Від самого народження і до самої смерті моє ім’я було є і буде — Спартак Суббота”, — йдеться в повідомленні.

Про ймовірне підроблення документа написав блогер Андрій Пиндик у своєму Twitter. Він вважає, що Спартак клонував літери “С” та “п” з інших слів. У своєму дописі він доєднав відповідне відео, де у програмі для редагування Photoshop наклав одні літери на інші.

“Так званий Спартак Суббота опублікував своє свідоцтво про народження. Я спробував клонувати деякі літери на ім’я. Букви “С” і “п” здаються мені клонованими з інших слів. Але мені стало ліньки робити все слово”, — сказав Пиндик.

Крім того, програміст та адміністратор української “Вікіпедії” Нараз Токар у своєму Facebook опублікував власну перевірку: “Не знаю, нащо я це роблю, але я обвів кольорами літери, з яких Алєксандр склав слово “Спартак”, — зазначив він.

Також про це говорив журналіст та письменник Марк Лівін у своєму Instagram. Це підтверджують відповідні скриншоти. Втім, станом на час публікації новини сториз відсутні в його профілі.

Нагадаємо, що у розслідуванні щодо діяльності Субботи від психотерапевта Іллі Полуденного йшлося, що справжнє ім’я Спартака — Олександр.

Інформацію про це Іллі підтвердили друзі та одногрупники Субботи. Вони підтвердили, що той не навчався в медичному виші. За даними Полуденного, Суббота навчався у НПУ імені М.П. Драгоманова на спеціальності “психологія”, де здобув “бакалавра”.

“Якщо це так, то він видавав себе за не лише лікаря-психіатра, а й психологом та психотерапевтом працював незаконно “, — сказали автори розслідування.

Зауважимо, що згідно зі статтею 295 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові. Втім, як вважають розслідувачі “Сатердей. Людина, яка грає спектакль” Суббота використав зміну імені, аби маніпулювати даними про освіту.