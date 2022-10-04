Спартц назвала Єрмака фактичним президентом України та закликала не втручатися у політику США

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спарт заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак є фактичним президентом України. Політикиня також пояснила, чому вона не голосувала за виділення Україні 12 мільярдів доларів.

Про це конгресвумен написала у Twitter.

Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у поширенні проти неї пропаганди “у кремлівському стилі” та зауважила, що країною керує саме він, а не обраний президент України Володимир Зеленський. Зокрема, політикиня зауважила, що зараз ЗМІ атакують її через те, що вона не проголосувала за законопроєкт, який включав також фінансову допомогу нашій державі:

“Фактичний президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ “в кремлівському стилі” про мій голос ПРОТИ безрозсудного законопроєкту в розмірі 600 мільярдів доларів США (включаючи 12 мільярдів доларів для України)”.

Вікторія Спартц закликала українську владу не втручатися у внутрішню політику США

“Я хотів би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці керуватимуть наступним Конгресом”, – написала конгресвумен.

Нагадаємо, Сенат США 29 вересня ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування — масштабний захід, який надасть Україні понад $12 мільярдів. Зокрема $4,5 мільярда для фонду, призначеного для підтримки українського уряду, $3 млрд призначено на військову допомогу, в тому числі навчання, обладнання, озброєння і логістику, $1,5 млрд — на поповнення запасів США у зв’язку з передачею обладнання Україні або іншим країнам, які надали підтримку, $2,8 млрд — на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку. Окрім цього, це дозволить Байдену передачу Україні американської зброї та обладнання на суму до 3,7 мільярда доларів.

Проєкт закону було прийнято 72 голосами сенаторів, проти проголосували 25.

Вікторія Спартц – перша українка в Палаті представників Конгресу США – в липні повідомила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.

У листі Спатрц наголосила, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Окрім цього, конгресвумен зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість – як добре відомо президенту США Джо Байдену – зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.