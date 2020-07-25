Про це повідомили на сайті ДСНС.
Повідомлення від туристів надійшло 25 липня в 13:45.
13 туристів, серед яких було шестеро дітей у віці від 1,5 до 12 років, повідомили про те, що потрапили під сильну зливу і потребують допомоги.
До туристів направили чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.
Через три години, о 16:45, рятувальна група зустрілася з туристами.
Деяких туристів всюдиходом “Богун” доставлять в Лазещину. Інша група в супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.
- В січні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Карпатах знайшли двох туристів з Києва, які заблукали під час сходження з гори Говерла.