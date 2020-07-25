У Рахівському районі Закарпатської області бригада рятувальників евакуювала з гори Говерла групу туристів, які були з малолітніми дітьми. Вони застрягли на горі через негоду.

Про це повідомили на сайті ДСНС.

Повідомлення від туристів надійшло 25 липня в 13:45.

13 туристів, серед яких було шестеро дітей у віці від 1,5 до 12 років, повідомили про те, що потрапили під сильну зливу і потребують допомоги.

До туристів направили чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

Через три години, о 16:45, рятувальна група зустрілася з туристами.

Деяких туристів всюдиходом “Богун” доставлять в Лазещину. Інша група в супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.