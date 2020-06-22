Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили тіло ще одного загиблого в результаті вибуху в багатоповерховому будинку на вулиці Крушельницької у Києві.

Про це в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше вранці 22 червня, під завалами уламків будинку, що вибухнув в Києві, можуть залишатися ще двоє людей.

О 20 годині понеділка в Держслужбі з надзвичайних ситуацій проінформували, що рятувальники розбирають завали на 4 поверсі будівлі.

О 22:30 стало відомо, що серед уламків рятувальникам вдалося виявити тіло ще одного загиблого жителя будинку.

“Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі. Зараз тривають роботи із деблокування тіла”, — написав міський голова столиці.

Доля одного жителя багатоповерхівки наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку по вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці — вибух газу і вибуховий пристрій.