Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. У той же час негативних наслідків не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, в місцях проходження сильних злив очікується:

на малих водотоках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;

формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Крім того, в горах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.