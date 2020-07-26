Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, в місцях проходження сильних злив очікується:

  • на малих водотоках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;
  • формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Крім того, в горах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.