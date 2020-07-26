Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
За даними ДСНС, в місцях проходження сильних злив очікується:
- на малих водотоках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;
- формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.
Крім того, в горах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.
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